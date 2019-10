CBA atuam no combate às queimadas no Norte de Goiás 

Para prevenir e combater incêndios florestais, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) dispõe de uma Brigada de Emergência formada por empregados voluntários. Em Niquelândia, o trabalho é realizado por 84 colaboradores, que monitoram áreas de risco para prevenir e identificar possíveis focos de incêndio. Quando acionados para combater as queimadas, o grupo atua com veículos e equipamentos próprios da CBA.

“Assim que uma ocorrência é registrada, nossos brigadistas já começam a agir para minimizar os danos, principalmente neste período seco, em que aumentam as chances de ocorrências e de propagação do fogo, que pode prejudicar consideravelmente a fauna e a flora do Cerrado”, disse o coordenador da Brigada de Emergência, Pedro Baião.

Em alguns atendimentos, os brigadistas contam com o apoio do Corpo de Bombeiros. No mês de setembro, a equipe de brigadistas visitou 36 áreas rurais e conversou com os proprietários sobre medidas que contribuem para evitar queimadas, como manter os aceiros sempre limpos e não soltar fogos de artifício ou jogar restos de cigarro na vegetação seca.

Atuação consolidada

A Brigada de Emergência da Unidade Niquelândia cumpre normas e leis estabelecidas por órgãos competentes, tendo como princípio o Controle de Incidentes Pessoais, Ambientais e Patrimoniais. Para isso, a Unidade estabeleceu critérios diversos, como a criação de documentos necessários que direcionam todas as situações emergenciais com seus respectivos controles, aquisição de equipamentos para atendimento e instalação de sistema de combate a incêndio.

Para ser brigadista, o colaborador participa de curso de formação oferecido pela própria empresa. Após capacitados, estão prontos para atender as ocorrências. Todos os meses, os membros da Brigada se reúnem para discutir assuntos relevantes da Unidade, além de participarem de um curso de atualização, realizado uma vez por ano.

Para acionar os brigadistas, a Unidade Niquelândia disponibiliza sirenes e rádio de comunicação. Já a comunidade pode entrar em contato pelo telefone: (62) 3354-6120.