MDB recebe filiação de Henrique Arantes nesta segunda

Recentemente expulso do PTB, o deputado estadual Henrique Arantes, foi à tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás, nesta terça-feira, 1º, para fazer o anúncio oficial da sua filiação ao MDB. Evento de filiação acontece nesta segunda-feira, 7, no auditório Costa Lima, na Alego.

O ex-deputado federal, Jovair Arantes, também expulso do PTB, irá se filiará ao MDB. A expulsão do pai e do filho veio após uma mudança de postura do partido, que decidiu caminhar junto com o Governo de Ronaldo Caiado (DEM). Ambos tem atuado na oposição e se mostraram resistentes ao apoio do PTB ao atual governo.