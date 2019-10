Semáforos de três tempos serão retirados de Goiânia, diz SMT

A Secretaria Municipal de Trânsito pretende acabar com os semáforos de três tempos, a secretaria justifica que é para dar mais agilidade ao tráfego urbano. Três sinais em cruzamentos já foram modificados, um na Av. Anhanguera e dois na Av. Castelo Branco, desde o último sábado (28). Órgão estuda novos locais de intervenção.

Fernando Santana, titular da pasta, explica que a medida é necessária em razão do crescimento da cidade e do aumento do volume de veículos na capital. Segundo ele, o atual sistema de semáforo com três tempos causa congestionamento no trânsito, além de acarretar paralisação de cerca de um minuto e meio dos automóveis.

“O motorista perde muito tempo tendo que esperar o sinal abrir. Isso acaba gerando tumulto no trânsito e bastante estresse ao motorista. Hoje essa retirada é necessária e vai melhorar a qualidade no tráfego e de vida”, pontua.

Três sinalizações já foram alteradas desde o último sábado (28). Uma delas na Av Anhanguera, entre os cruzamentos da Leste/Oeste, Alameda Progresso e Av. dos Pirineus. As outras duas ocorreram na Av. Castelo Branco, no cruzamento com a Consolação e com a Barão de Mauá. Os ganhos foram de três e dois minutos, respectivamente, conforme o secretário.

Com as mudanças, asconversões à esquerda nestes locais foram proibidas. A proposta é a mesma para os demais cruzamentos. “Estudamos o looping de quadra de vários cruzamentos. O trânsito muda completamente. Nosso objetivo é que tenham ruas nas proximidades em que se possa trafegar sem ter que andar muito”.

Transporte coletivo

De acordo com Fernando, a retirada de tais semáforos também acarretará em benefícios para o transporte coletivo. “Supondo que haja uma linha em que o ônibus precisa passar por vinte cruzamentos com três tempos. É um minuto por cruzamento, o que gera vinte minutos de espera. Se você retira a sinalização, economiza o tempo do passageiro”, exemplifica.

Para ele, a medida contribui para um transporte público mais eficaz, capaz de “oferecer serviço muito melhor”. “A Prefeitura poderá, inclusive, exigir número maior de viagens porque vai ganhar mais tempo e vai ofertar muito mais vagas aos usuários”, comentou.

O secretário afirma que a população precisa “viver a mudança” com a pasta. “Inicialmente poderá haver transtornos porque as pessoas estão habituadas com esse sistema. As pessoas precisam entender e viver isso conosco. Estamos fazendo a divulgação e sinalizando as retiradas. É o melhor a ser feito para desafogar regiões de muita movimentação”.

As mudanças também irão refletir na segurança do pedestre, conforme relata Fernando. Segundo ele, atualmente os semáforos de três tempos não possuem sinalização para os pedestres. “Eles terão mais segurança para atravessar as ruas porque hoje não é tão fácil assim, visto que não há sinalização para pedestre”, ressaltou.

(Com informações do Mais Goiás)