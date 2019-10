Site do TJGO oferece tradução automática para Libras

O portal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) passa a oferecer – além das ferramentas já disponibilizadas a pessoas com mobilidade reduzida e deficientes visuais – a tradução automática do português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para acessar, basta clicar no ícone situado na parte lateral direita do portal. Assim, o usuário com deficiência auditiva poderá ter acesso a todo conteúdo traduzido por meio de uma animação.

O sistema utilizado no site do TJGO é o Vlibras, que consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), responsável pela tradução de conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para Libras. Dessa forma, computadores, dispositivos móveis e plataformas Web se tornam acessíveis para pessoas com deficiência auditiva.