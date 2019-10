Vem aí, mais uma edição do Sesc Geek

Nos dias 19 e 20 de outubro, o Sesc Faiçalville promove mais uma edição do Sesc Geek. A programação oferece apresentações de cosplayers e grupos de k-pop, campeonatos de jogos eletrônicos, oficina de robótica, workshops sobre como investir em Bitcoins, campeonatos e palestras. O início das atividades será às 12h. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site sescgo.com.br.

Os 100 primeiros inscritos receberão o “Passaporte Geekplay” que dá direito a brincar seis vezes nos brinquedos em dois dias de evento. O segundo lote do “Passaporte Geekplay” dá direito aos inscritos, na posição 101 até 200, de brincar três vezes em um dos dias. Os trabalhadores do comércio e dependentes, com o cartão atualizado do Sesc, inscritos no evento receberão o passaporte gratuitamente, independente da ordem. Os passaportes serão retirados na entrada do evento mediante a confirmação do e-mail e documentos pessoais.

Os interessados em participar do desfile Cosplay e batalha de Kpoppers deverão procurar o responsável da comissão organizadora no dia do evento e colocar seu nome na lista de apresentações. Só serão válidas inscrições confirmadas pelo próprio participante. Confirmações feitas por terceiros não serão aceitas. Não existe um limite de inscritos para a apresentação.

A cultura no sentindo mais amplo da palavra engloba diversas expressões e o mundo geek não poderia ficar de fora. O objetivo do Sesc Geek é de promover o fortalecimento, visibilidade e integração desta cultura em Goiânia.