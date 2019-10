Caiado anuncia novo vestibular da UEG

Na manhã desta segunda-feira (7), durante uma coletiva, foi anunciada o Processo Seletivo Vestibular 2020/1 da UEG (Universidade Estadual de Goiás), que iniciará as inscrições na próxima quarta-feira (09) com aproximada 3.700 vagas para diversos cursos de graduação. O diferencial desse processo seletivo é que o protagonista será o candidato, que agora pode escolher até três opções de câmpus para estudar.

Os interessados terão do dia 09 de outubro até o dia 11 de novembro para realizar a inscrição no site (www.estudeconosco.ueg.br).

Em coletiva juntamente com o reitor da UEG, o governador Ronaldo Caiado destacou a permanência da formação em medicina veterinária, e colocou como objetivo a melhor posição de cursos da universidade em avaliação de qualidade nacional.

Durante a coletiva, o reitor da universidade Rafael Gonçalves, apresentou um novo modelo de avaliação, focado no aluno, onde após ser aprovado, poderá escolher em qual campus cursar, conforme a posição alcançada no exame.

Em uma de suas falas, o governador ressaltou o compromisso do governo com o estudante e a qualidade de ensino oferecida. “O importante é focar no estudante e na qualidade de ensino, para que o jovem possa ocupar sua função no mercado de trabalho”, afirmou.

Vestibular 2020/1

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site:

www.estudeconosco.ueg.br

O vestibular será realizado em uma única fase em que serão aplicadas a prova objetiva e

a redação. Os candidatos para o curso de Medicina ainda farão, no mesmo dia, prova

discursiva e para isso, terão uma hora a mais para a realização do certame.

As provas serão aplicadas em todas as cidades descritas no Anexo III do edital.

As provas para os candidatos ao curso de Medicina serão aplicadas somente nas cidades

de Goiânia e Itumbiara e a prova de habilidade específica para os candidatos ao curso de

Arquitetura e Urbanismo será aplicada somente na cidade de Anápolis.

Para realizar a inscrição, o candidato deve:

– Ler o Edital de abertura;

– Fazer o cadastro geral por meio do seu CPF e guardar a senha gerada;

– Preencher o formulário de inscrição até às 23h59min do dia estipulado no cronograma

deste processo seletivo, conferir e confirmar os dados informados;

– Gerar e imprimir o documento de arrecadação estadual (DARE);

– Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, por meio do DARE;

– Imprimir o comprovante de inscrição no site www.estudeconosco.ueg.br, a partir de 2

dias úteis após a data de efetivação do pagamento da taxa de inscrição.