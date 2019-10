No dia 3 de novembro o Circuito Sesc de Corridas chega a Anápolis e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site sescgo.com.br.

Com valores acessíveis de R$ 10 para trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado; R$ 20 para conveniados e R$ 40 para o público em geral, o circuito oferecerá percursos de 5 km e 10 km de corrida, além de 3 km de caminhada. Para efetivar a inscrição, o atleta também deverá entregar 1kg de alimento não perecível que será destinado à doação.

A competição terá início às 7h30 e a entrega do kit pré-corrida será realizada no sábado, 2, das 14h às 19h, no ginásio de esportes da unidade Sesc Anápolis. O kit contém sacochila, camiseta, meia sapatilha e número de peito com chip.

Os vencedores das categorias serão premiados com troféu e todos os atletas receberão medalha de participação. O Sesc Anápolis fica na Avenida Santos Dumont esquina com Zéca Louza, s/n – Jundiaí, Anápolis.