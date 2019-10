Trincheira da Rua 90 começa a ser concretada na segunda-feira

Iniciadas no dia 1 de abril, as obras no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136 estão entrando na fase final e a partir desta segunda-feira, 7,o pavimento da trincheira começará a ser concretado, iniciando pela parte norte, rumo à Praça do Cruzeiro. De acordo com a prefeitura, a expectativa é que em 20 dias o asfalto seja concluído.

Está sendo construído também um sistema de drenagem a ser conectado ao existente na Avenida Jamel Cecílio que desce para a Avenida 136. A nova rede vai captar a água de todo o sistema viário e lançar no Córrego Botafogo, impedindo o acúmulo na trincheira. Para a construção, foi utilizado o método não destrutivo, que permite fixar o tubo a abaixo do nível da trincheira, por meio de macacos hidráulicos.