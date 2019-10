19ª Goiânia Mostra Curtas começa nesta terça-feira

Entre os dias 8 e 13 de outubro, o público poderá conferir uma ampla programação que integra a 19ª Goiânia Mostra Curtas, em uma grande amostragem do cinema brasileiro. O festival, que traz como tema o tema O Amor e suas Formas, será realizado no Teatro Goiânia e Vila Cultural Cora Coralina, unidades da Secretaria de Cultura (Secult Goiás), e a entrada é gratuita.

Nesta edição, serão exibidas 87 obras, selecionadas dentre as mais de mil inscrições recebidas pelo festival, oriundas de 23 Estados e do Distrito Federal. O roteiro inclui mostras competitivas, Curta Mostra Especial – O Amor e Suas Formas, além de homenagens, debate e pocket show. Na Vila Cultural, haverá a Feira Audiovisual, com oficinas, master classes, painéis, laboratório de roteiros, lançamento literários, encontros com realizadores e animação, e evento de network.

A 19ª Goiânia Mostra Curtas é promovida pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam), com apoio institucional do Governo de Goiás, por meio da Secult. Outras informações e a programação completa estão disponíveis no site do festival: http://www.goianiamostracurtas.com.br.