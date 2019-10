Defesa Civil emite alerta de tempestade para Goiânia

Um alerta de tempestade foi emitido pela Defesa Civil estadual para vários municípios goianos para esta terça-feira, 8, e quarta-feira, 10. Em Goiânia, além da possibilidade de vendavais e fortes chuvas, há também o risco de alagamento nas principais vias da cidade, como a Avenida Anhanguera e Segunda Radial. Para a população se prevenir e buscar outras rotas para chegar ao destino, a Defesa Civil de Goiânia elaborou uma lista contendo 94 possíveis pontos de alagamento na capital.

Os pontos mais críticos da cidade, segundo Vieira, são as ruas 87 (Setor Sul) e Cora Coralina (Setor Sul), as avenidas Segunda Radial (Setor Pedro Ludovico), Terceira Radial (Setor Pedro Ludovico) e Anhanguera (nas proximidades da Alameda das Rosas, no Setor Oeste). Essas vias são consideradas as mais problemáticas pois possuem grande fluxo de veículos e levam mais tempo para que a água empoçada escoe. Isso faz com que o trânsito fique lento e afete a região Central da capital.

Durante as chuvas, é muito importante que a população busque abrigo. O coordenador orienta, ainda, que os motoristas devem estacionar em um local seguro e aguardar até que a chuva passe. Não é aconselhado trafegar por ruas em que não seja possível avistar o asfalto na pista, pois as galerias pluviais podem ter cedido e buracos terem se formado na via.