‘Esquece o PSL’, diz Bolsonaro a apoiador

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira, 8, para um apoiador esquecer o PSL, partido ao qual é filiado. Bolsonaro ainda disse que o presidente da legenda, Luciano Bivar (PE), está “queimado para caramba”. O diálogo ocorreu na saída do Palácio da Alvorada, com um homem que se apresentou como pré-candidato pelo PSL no Recife.

Bolsonaro, então, comentou no ouvido dele:

— Esquece o PSL. Tá ok? Esquece.

Apesar do comentário, o apoiador insiste e grava um vídeo ao lado de Bolsonaro, citando Luciano Bivar:

— Eu, Bolsonaro e Bivar, juntos por um novo Recife.

A fala de Bolsonaro foi captada em um vídeo do canal do Youtube “Cafezinho com Pimenta”, que tem transmitido diariamente a interação de Bolsonaro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. A equipe de Bolsonaro também costuma gravar a fala, mas nem sempre divulga o vídeo.

O presidente, então, pede para o vídeo não ser divulgado. Bivar é investigado pela Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco por suspeitas de caixa dois em sua campanha a deputado federal.

— Cara, não divulga isso, não. O cara está queimado pra caramba lá. Vai queimar o meu filme. Esquece esse cara, esquece o partido.

Depois, o jovem grava outro vídeo, agora sem citar Bivar:

— Viva o Recife, eu e Bolsonaro.

Bolsonaro tem cogitado deixar o PSL. De acordo com o colunista Lauro Jardim, o presidente disse recentemente que terá uma última conversa com Bivar antes de decidir se irá realmente sair da legenda.

Na segunda-feira, contudo, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou que Bolsonaro não pretende mudar de partido:

— Não há da parte do presidente, agora, nenhuma formulação com relação a uma suposta transição do partido.

O partido é alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre candidaturas laranjas em Minas Gerais. O Ministério Público Eleitoral apresentou na última sexta-feira à Justiça denúncia contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), e mais 10 pessoas, por crimes relacionados à apresentação de candidaturas de fachada do PSL nas eleições de 2018.

Fonte: O Globo