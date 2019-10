Governo busca apoio junto à bancada federal goiana para investimento no Estado

O governador Ronaldo Caiado se reuniu na tarde desta segunda-feira, 7, com senadores e deputados federais por Goiás, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, para apresentar o Caderno de Sugestões de Emendas. Trata-se de um planejamento estratégico que busca otimizar os recursos de emendas parlamentares, reunindo esforços para melhor atender o cidadão goiano. A partir da cartilha, Caiado espera auxílio da bancada federal para atrair R$ 1,3 bilhão de investimentos nas mais diversas áreas. A iniciativa foi bem recebida pela bancada que apoiou a proposta.

Acompanhado do seu secretariado, o governador entregou a cada parlamentar um caderno contendo todas as informações sobre as obras ou benfeitorias classificadas pelo governo estadual como prioritárias. Caiado frisou que a destinação da verba é de livre escolha dos parlamentares, e que respeita a decisão de cada um. No entanto, pediu um olhar atento às demandas, a fim de construir uma agenda conjunta em prol de Goiás. “Eu senti a necessidade de pedir a vocês esse empenho pessoal para que haja uma sintonia maior dessa verba para aquilo que pode ser transformado em realidade”, sugeriu.

“A cartilha tem 221 propostas, sendo 162 para emendas individuais e 59 de bancadas”, continuou. Estão na lista itens como reconstrução de rodovias, conclusão de hospitais, melhorias na educação e assistência social. O governador afirmou que, neste momento, a prioridade é terminar o que as gestões anteriores prometeram, mas não cumpriram – o que prejudica a vida dos goianos. A partir de um trabalho colaborativo entre Executivo e Legislativo, Ronaldo Caiado quer mudar os rumos do Estado. “Faremos referência a todo deputado e senador, com o seu nome cravado na placa de inauguração da obra, mostrando a participação de cada um”, garantiu.

Caiado apontou o secretário-geral da Governadoria, Fábio Cammarota, como o responsável pela compilação de dados. Ele, ao lado do chefe de Gabinete de Representação de Goiás em Brasília, Breno Vieira, é interlocutor entre o Governo de Goiás e os parlamentares. O governador também sugeriu que cada deputado federal e senador conversem com os secretários, a fim de avaliar as demandas mais urgentes dentro de cada área que estejam interessados em contribuir. “Se pudéssemos ter essa vertente, é relevante para nivelar um pouco a situação de desatenção na área da saúde, social, segurança pública e educação”, completou.