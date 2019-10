Prefeito coordena frente de serviços no Jardim América

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, coordenou nesta terça-feira (8/10) frente de serviços no Jardim América, região Sul da cidade. Mesmo sob chuva, a comitiva liderada pelo prefeito entregou praça e vistoriou obras e trabalhos realizados ruas e avenidas do bairro, que receberam melhorias em infraestrutura e urbanização.

“Com o início do período chuvoso, a tônica dos nossos trabalhos será esta: frentes de serviços menores e concentradas, numa área de abrangência menor, mas que satisfaça as necessidades da população com ações de manutenção e embelezamento”, destaca.

O ínicio das atividades foi marcado por um café da manhã servido no Colégio Estadual Jardim América (CEJA). Em seguida, o prefeito Iris Rezende entregou à população a praça São Gaspar Bertoni, entre as ruas C-137 e C-154. O local era utilizado como área de descarte irregular de entulhos e agora ganhou ornamentação, iluminação, bancos e lixeiras.

“Estas ações de transformação de áreas mal utilizadas em espaços públicos com paisagismo e equipamentos públicos para convívio da população são a essência do trabalho da Prefeitura. Estamos aqui para promover a cidadania e temos feito isso”, afirmou Iris. Além da praça São Gaspar Bertoni, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) revitalizou outras duas com serviços de jardinagem, iluminação e pistas de caminhada.

Durante alguns dias, as equipes de trabalho da Comurg, Seinfra, AMMA e SMT se concentraram na região com limpeza de ruas e de bocas de lobo, remoção de entulhos, poda de árvores, jardinagem em canteiros e praças, substituição de lâmpadas queimadas, pinturas de meios fios e novas sinalizações de trânsito.

