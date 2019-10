Presidente da Câmara de Gameleira e vereadora são afastadas do cargo

A presidente da Câmara de Gameleira, Márcia Souza Santos, e a vereadora Mireille Dark Santana foram afastadas de suas funções, estão proibidas de frequentarem as dependências do Legislativo municipal e não poderão manter contato com demais vereadores e outras testemunhas arroladas na denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra elas, pelo crime de peculato. A decisão é da juíza Nathália da Costa e, caso as medidas cautelares sejam desobedecidas, as denunciadas poderão ter sua prisão preventiva decretada.

As vereadoras foram denunciadas pela promotora de Justiça Mayza Morgana Chaves Torres, na semana passada, por terem se apropriado de dinheiro público, em 2009, quando elas emitiram três cheques em pagamento de parcelas de contrato de prestação de serviço jurídico.

Nessa época, Mireille era a presidente da Casa, enquanto Márcia ainda não pertencia aos quadros do Legislativo. Conforme sustentado pelo MP-GO, Mireille contratou uma advogada para prestar serviços de assessoria à Câmara. Pouco tempo depois, essa servidora pediu o benefício da licença maternidade no INSS, o que lhe foi concedido em outubro de 2009.

Ainda assim, a chefe do legislativo emitiu os cheques como pagamento da funcionária, no valor de R$ 2.311,39. Além de assinar os títulos, ela os endossou e os repassou à Márcia, que fez o depósito dos valores em sua conta. Após cada depósito, Márcia sacava os valores, apropriando-se ela e Mirielle do dinheiro público.

(Com infos do MP-GO)