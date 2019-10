Cadeirinha em veículos: Goiás registra aumento de 25,2% nas autuações

Entre janeiro e setembro deste ano, 4.131 motoristas foram multados por transportar crianças sem o uso da cadeirinha. O número é 25,2% maior do que os registros do mesmo período do ano passado, quando foram 3.809 ocorrências.

As informações são do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). De acordo com o governo do estado, desde que a cadeirinha se tornou obrigatória, em 2009, até o ano passado, o número de óbitos em crianças de zero a sete anos caiu de 78 para 44. Uma redução de 43,6%. Em todo o país, essa redução é de 61%.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o uso correto da cadeirinha (de acordo com o peso da criança), diminui em até 70% o risco de morte em acidentes de trânsito.