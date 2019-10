Iniciada inscrições para o vestibular da UEG

As inscrições para o vestibular 2020/1 da Universidade Estadual de Goiás (UEG) começam nesta quarta-feira, 9. Ao todo, serão disponibilizadas cerca de 3.700 vagas. O período se encerra no dia 11 de novembro.

De acordo com o edital, o vestibular será realizado em fase única, quando serão aplicadas as provas objetiva e de redação.O candidato pode escolher até três opções de câmpus, entre os 42 da instituição, para estudar, conforme a posição alcançada no exame.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.estudeconosco.ueg.br e só serão efetivadas após a confirmação do pagamento da taxa. Os valores são R$ 180 para o curso de Medicina (para estudar em Itumbiara), R$ 120 para o curso de Arquitetura e Urbanismo (para estudar em Anápolis) e R$ 100 para os demais cursos.

No dia da prova, os candidatos devem levar documento original, com foto, impresso. Documentos digitalizados não serão aceitos. Os locais de prova serão divulgados no dia 11 de dezembro.