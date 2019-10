Passeio das Águas Shopping oferece diversas atrações no mês das crianças 

São dezenas de atrações para a criançada, que acontecem durante todo o mês de outubro. Confira as datas e horários de cada uma:

Papelaria Magnólia: No dia 12 de outubro a Papelaria Magnólia promoverá oficinas gratuitas de introdução ao Lettering para crianças com idades entre 10 e 15 anos. Os pequenos irão aprender de forma divertida o alfabeto minúsculo em Lettering, os princípios básicos da técnica e ornamentos. Serão três turmas com, no máximo, 14 alunos cada. Todos receberão kit com uma apostila e um bloco de folhas Magnólia para treino. As oficinas acontecerão entre as 10h30 e 12h30; 15h e 17h; e 19h e 21h.

Piscina de Bolinhas Gigante: a Magic Adventure preparou para todos os finais de semana de outubro atividades para as crianças. Serão oficinas criativas aos sábados e de slime aos domingos, sempre das 15h às 19h. No sábado, dia 12, haverá uma super oficina de slime. As ações acontecem sem valor adicional ao da entrada da piscina, que custa R$ 35,00 pelo tempo livre no fim de semana.

Taberna Escape Game: durante todo o mês de outubro o ambiente Taberna Escape Game, o único no Brasil focado 100% à temática medieval, contará com uma ação especial. Crianças de até 12 anos que doarem um brinquedo em bom estado ganham um voucher de 100% de desconto para jogar em qualquer sala de segunda a sexta-feira. Haverá algumas regras de restrição de uso disponíveis no site da atração, https://tabernaescape.com/. Já no sábado, dia 12, haverá uma pintura de rosto gratuita para crianças também de até 12, das 13h às 19h. O Espaço está montado em frente à Petz e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. A entrada custa entre R$ 29,90 e R$ 59,90 por pessoa.

Planeta imaginário: O espaço infantil irá promover, no sábado (12/10), oficinas de slime, pintura facial, penteados com spray colorido, festival com sorvete, pipoca, batata frita e sucos, brincadeiras e karaokê. As atividades acontecem das 14h às 18h. A entrada é cobrada pelo tempo que a criança permanecer no espaço, sendo 30 minutos o tempo mínimo por R$ 20,00, uma hora por R$ 40,00 e, para cada minuto que excedido, R$0,67.

Boliche: O Striker Boliche do Passeio das Águas Shopping vai realizar, no Dia das Crianças, pintura de rosto, escultura de balões, além de distribuir algodão doce. Para participar, as famílias ou grupos precisam usar uma pista do local por, pelo menos, uma hora. O estabelecimento possui 16 pistas, funciona das 14h às 23h e as ações para os pequenos acontecerá das 16h às 19h. Valores: R$ 89,90 a hora para até 6 pessoas.

O Grande Circo Mágico: para comemorar o Dia das Crianças neste sábado, (12/10), o Passeio das Águas Shopping apresenta O Grande Circo Mágico, um espetáculo voltado para a família com foco artístico e pedagógico para os pequenos. O espetáculo gratuito, que terá início às 18h, contará a história do circo, sua origem, evolução e peculiaridades com um resgate e preservação da cultura circense brasileira. O elenco ainda trará a apresentação de números exclusivos de malabares, lira, trapézio, perna de pau, adágio, truques mágicos, além dos palhaços. O projeto é da F2 Produções e direção de Danilo Felipe e acontecerá na praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping.