UFG está entre as vinte melhores universidades do país, segundo RUF

Divulgado na última segunda-feira, 7, o Ranking Universitário da Folha (RUF), que elege as melhores universidades do Brasil, colocou a Universidade Federal de Goiás (UFG) entre as vinte primeiras colocadas. Com a média 83,58, a UFG ficou na vigésima colocação, mesma posição conquistada em 2018.

A avaliação RUF avaliou 197 institutos públicos e privados de ensino de todo o país. O ranking usa dados nacionais e internacionais e duas pesquisas de opinião do Datafolha, em cinco aspectos: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação.

A universidade também foi destaque no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), com mais de 76% dos cursos com conceitos 4 ou 5 nas provas. Conquistaram nota 5 no Enade, os cursos de Administração, Direito, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Psicologia, todos do campus de Goiânia. Com nota 4, os cursos de Administração e Psicologia de Catalão, na agora UFCAT; Direito e Psicologia em Jataí, na agora UFJ; Direito em Cidade de Goiás e Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais, na capital.