Iris Rezende assina lei que cria Museu Frei Confaloni

Acompanhado de artistas e de representantes da cultura em Goiás, o prefeito Iris Rezende assinou na última quarta-feira, 9, a lei que estabelece a criação do Museu Frei Nazareno Confaloni, localizado na Estação Ferroviária. O espaço restaurado recentemente vai abrigar painéis e peças de um dos mais importantes nomes do campo das artes plásticas que se formou no país nos anos 1950.

Durante o lançamento do museu, o desenhista Amaury Menezes, representando a família de Confaloni, realizou a doação oficial da primeira obra do artista, que data de 1935, e da última, de 1977, “Esses projetos e esboços ficaram guardados desde então, mas agora eles passam a compor o acervo do museu e poderão ser conferidos pela população e frequentadores da Estação Ferroviária de Goiânia”, pontuou.

De acordo com o prefeito, o projeto tem por objetivo preservar o patrimônio histórico e cultural da capital, “Quero reafirmar que o lançamento deste espaço é muito expressivo para todos nós, pois confirma que Goiânia está preservando o seu patrimônio histórico e trazendo vida e movimento para a Região Central da cidade” afirmou.