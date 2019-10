Último dia de inscrição na Olimpíada de Matemática do 4º e 5º anos

Termina nesta quinta-feira, 10 de outubro, o prazo para as inscrições na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) Nível A. A prova é voltada para alunos do 4º e 5º anos matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais.

Segundo o diretor-ajunto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e coordenador-geral da Olimpíada, Claudio Landim, a competição estimula o estudo e ajuda a identificar talentos precocemente. “A prova da Obmep permite detectar alunos desde muito cedo com talento para a Matemática. […] É um evento nacional que atrai alunos de todos os cantos do país”, destacou.

Desde o ano passado, a olimpíada conta com a versão para esses anos do ensino fundamental, a chamada Obmep Nível A, atingindo cerca de 1,5 milhão de alunos. Para 2019, uma novidade: a prova contará com 15 questões, cinco a menos que no ano anterior.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas em nome das escolas, exclusivamente pelas Secretarias de Educação Municipais e Estaduais ou pelos representantes das escolas federais.