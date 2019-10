Dia das Crianças: Mutirama abre Feira Goiânia Kids

Além da feira, os visitantes terão área de alimentação com food trucks e espaço para recreação, lazer e apresentações culturais. O horário de funcionamento será de 9 às 20 horas, já os brinquedos do Mutirama ficam disponíveis até o fechamento do parque, às 17 horas.

O presidente da Agetul, Urias Junior, acredita que o Mutirama receberá um grande público para o evento: “Será uma grande festa, tanto em comemoração ao dia das crianças, quanto nos outros finais de semana, que antecedem o aniversário de 50 anos do nosso parque. Com feira, diversão, serviços, brinquedos e apresentações culturais, teremos muitos atrativos tanto para a criançada quanto para as famílias”, destaca.

Já o presidente do Sindicalce, Elvis Roberson Pinto, diz que espera que a feira divulgue o trabalho do segmento em Goiás: “Vamos valorizar o trabalho que é feito aqui, gerar renda, contribuir com o turismo e lazer para os goianienses”, comenta.

Dia das Crianças

Neste final de semana (12 e 13/10), durante todas as atividades, serão distribuídos brindes e lanches. Na ocasião haverá oficinas de pintura no rosto e unhas, dobraduras de balões e muita diversão com brinquedos infláveis, pista de obstáculos e disponibilização de skates.

Nas atrações artísticas, haverá festival de contação de histórias, de humor e apresentações musicais com Murilo Gama, Bruna, e Vitor & Guilherme.

Estarão disponíveis cuidados com a saúde das pessoas, como aferição de pressão, glicemia, orientação quanto ao câncer de mama e a distribuição de materiais de higiene bucal e protetores solares.

Com relação aos pets haverá vacinação antirrábica, orientação nutricional e ortopédica, controle de parasitas, doação de sangue animal, agendamento de visitas com cães nos hospitais, e agendamento de visita de equipe com cães em hospitais, amostra de rações e doações de cães e gatos.

Serviço

Assunto: Feira Goiânia Kids e programação do Dia das Crianças

Data: 12 e 13 de outubro

Horários: Feira de 9h às 20h / Brinquedos do Mutirama até 17h

Local: estacionamento do Parque Mutirama – Avenida Contorno, Setor Central