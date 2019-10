‘Família Fácil’ desburocratiza novos serviços na capital

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, assinou essa semana, a automatização de 10 novos serviços prestados pela administração municipal na área de planejamento e construção. Com a iniciativa, o Família Fácil, nome dado ao grupo de processos automatizados pela gestão municipal, lançado em abril de 2017, chega à marca de 15 serviços prestados eletronicamente e online pela Prefeitura de Goiânia.

Aos secretários, empresários e lideranças de entidades ligadas à engenharia e profissionais de empreendimentos, o prefeito destacou a preocupação da gestão em acompanhar a “evolução da tecnologia”, que proporciona, segundo ele, avanços a todas as áreas. “Nunca devemos entender que chegamos ao pico, a cada dia a ciência se avança, a tecnologia se destaca e não podemos ficar para trás”, discursou.

Para o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, esse é mais um passo dado pela Prefeitura de Goiânia para desburocratizar e tornar mais eficiente e eficaz os serviços prestados à população.

Henrique apresentou a nova leva de serviços prestados à população que serão incorporados ao sistema Família Fácil. Entre os mais conhecidos estão a emissão de Alvarás de Microrreforma, Demolição, Modificação com e sem Acréscimo, bem como a Revalidação de Alvarás de Construção.

Outro serviço que também passa a integrar o sistema e que era ansiosamente aguardado pelos contribuintes é o Projeto Diferenciado de Urbanização, que trata do ordenamento e ocupação dos vazios urbanos e lotes vagos, para receber edificação, com ou sem ocorrência de seu parcelamento, observadas as potencialidades e localização de cada área.

Iniciativas que somam às que já contribuíram, segundo o titular da Seplanh, na geração 37.106 novas vagas de emprego na capital. “Os indicadores entre 2017 e 2019 apontam o aumento dos lançamentos residenciais em 64,7% com a geração de quase R$ 6 milhões na arrecadação do município para investimentos à população”, aponta.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), Carlos Alberto de Paula Moura Júnior, disse que Goiânia “é dona do recorde nacional de aprovação de projetos”. “Nós saímos de um ano e oito meses para 19 dias úteis. Ninguém do Brasil tem isso. Isso é emprego na veia, isso é taxa recolhida para prefeitura para sustentar os investimentos. Estamos satisfeitos e agradecidos pelas oportunidades”, disse.

Já o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Celso Camilo, destacou as condições dadas pelo prefeito Iris Rezende na área de inovação e tecnologia. “Goiânia está tendo uma possibilidade para mostrar para o país que investir em tecnologia, investir em processos, traz desenvolvimento, traz empregos e renda”, acredita.

“Estamos desenvolvendo economicamente o município por meio de ações como essa e desenvolvendo muitas vezes as microrregiões, ou seja, desenvolvimento econômico distribuído, com emprego e renda. Estamos, por meio de tecnologias avançadas, levando automação de processos”, afirmou.

Família Fácil

Desde o início da atual gestão, os alvarás para construções simples são emitidos em até 24 horas e para obras de grande porte em poucos dias. “Isso é prova de que com boa vontade e determinação podemos prestar um serviço mais ágil e dinâmico à nossa população”, destaca Henrique Alves.

Além das destas ferramentas, também terão suas análises automatizadas pela administração municipal, a partir desta quarta-feira, os serviços de Alvarás de Acréscimo, de Autorização de Tapume, de Autorização para Canteiro de Obras e Conjunto Residencial. Eles se juntam aos outros sistemas já lançados pela Prefeitura de Goiânia, como o Alvará Fácil, Uso do Solo Fácil, Mapa Fácil Digital, Alvará Mais Fácil e Rememora e Desmembra Fácil.

“Temos muito ainda a percorrer, a melhorar, nos próximos meses, mantida essa rotina de três em três, quatro em quatro meses, lançarmos novas etapas, incluirmos novos processos no Sistema Fácil. Para os próximos meses todos os tipos de Uso do Solo, atividades econômicas, equipamentos de impacto entrarão no Sistema Fácil, os Alvarás de Aceite e Certidões de Conclusão de Obras”, conclui o secretário.