Gustavo Moura é o novo sócio da Enredo

Pioneira no Centro-Oeste e reconhecida por algumas das premiações de criatividade mais importantes do mundo, a Enredo anuncia a chegada de Gustavo Moura como novo Sócio-Diretor de Branding. Ele vem com o objetivo de apoiar a expansão da empresa, que há 1 ano opera também em São Paulo atendendo a clientes como ABInvev, Grupo Mitsui. & Co e Pacto Energia dentre outras.

” A chegada do Gustavo vem em um momento fundamental para a Enredo, consolidando nossa expansão nacional e a ampliação das frentes de Retail Design e Gestão. Somaremos ao time uma pessoa com enorme bagagem profissional e muito admirado pelo mercado”, explica Ciro Rocha, CEO da Enredo

Com formação em identidade corporativa pela prestigiada Academia de Artes em Zurique (ZHdK) e passagem pela WBG na Suíça e Gad’ Branding em São Paulo, Gustavo foi sócio-fundador da SartreGumo, sendo responsável pelo reposicionamento de grandes marcas locais como o Grupo Jaime Câmara, TV Anhanguera, Opus, QG Jeitinho Caseiro, e Piquiras, além de ter trabalhado com marcas como Stiefel, Grupo Iguatemi e Magazine Luiza.

“Sete anos após co-fundar a SartreGumo, senti que era o momento de um novo desafio, quando aceitei o convite de unir minhas forças ao da Enredo. O objetivo é continuar apoiando clientes a serem mais competitivos através do alinhamento entre Inovação, Marca e Negócio”, comenta Gustavo Moura.