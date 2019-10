Vereadora Dra. Cristina visita Parque Anhanguera para analisar condições de adensamento urbano

A vereadora Dra. Cristina (PSDB), relatora do projeto de revisão do Plano Diretor na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), irá realizar visita técnica a região do Parque Anhanguera nesta sexta-feira, 11, às 14h, com o intuito de analisar se a região possui condições para adensamento urbano. Serão observados os vazios urbanos, a infraestrutura do bairro, o acesso e escoamento do trânsito, a capacidade das ruas e a mobilidade.

O intuito, segundo a vereadora, é adequar os interesses e as possibilidades de desenvolvimento do local ao que determina o Plano Diretor de Goiânia. Enquanto aguarda parecer da Procuradoria da Câmara Municipal sobre o projeto, Dra. Cristina realizou 12 audiências públicas e duas visitas técnicas para discutir o Plano Diretor e elaborar o relatório que será analisado pela CCJ.

As arquitetas responsáveis pelo projeto acompanharam as discussões e esclareceram as dúvidas dos participantes. De acordo com elas, um dos focos do novo Plano Diretor é a revitalização do Centro. O projeto estabelece ações para preservação dos imóveis do bairro e autoriza a criação de incentivos fiscais e urbanísticos para imóveis tombados, visando sua restauração, reparação e conservação. Além disso, está prevista a implantação de fiação subterrânea no Núcleo Pioneiro de Goiânia, que engloba também a região de Campinas.