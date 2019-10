Wesley Batista Filho será ouvido na CPI dos Incentivos Fiscais nesta segunda-feira, 14

A 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Incentivos Fiscais, presidida pelo deputado Álvaro Guimarães (DEM), terá como convidado o empresário Wesley Batista Filho, que assumiu a presidência do grupo JBS após a prisão do pai, Wesley Batista. O colegiado se reúne às 14 horas desta segunda-feira, 14, no auditório Solon Amaral.

Segundo o deputado Álvaro, é grande a expectativa acerca dos esclarecimentos do convocado, considerando dados e informações levantados pelo colegiado ao longo das investigações. “Essa CPI tem objetivo de inibir a sonegação, e quem não estiver cumprindo a lei, terá que passar a cumprir. A expectativa é confrontar números e oportunizar esclarecimentos”, ressalta Álvaro.

Na última semana, foram ouvidos os empresários Alberto Borges de Souza, da Caramuru Alimentos e Sebastião Osmar Albertini, da Granol Comércio, Indústria e Exportação. Na ocasião, o colegiado aprovou ainda cinco requerimentos do deputado Vinícius Cirqueira (PROS), dos quais solicita à Secretaria de Economia, detalhes do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), firmados com: Drogaria São Paulo, Pague Menos, Raia Drogasil, Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Santa Marta.