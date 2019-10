Caiado recebe alta do Sírio Libanês mas continua em São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), recebeu alta do Hospital Sírio Libanês na tarde do último domingo, 13. Contudo, ele continua em São Paulo, na casa das filhas. A informação é da assessoria de imprensa do chefe do executivo estadual.

Segundo nota assinada pela médica Luhdmila Hajjar, “todos os exames realizados atestaram o restabelecimento completo da saúde do governador”. O texto divulgado ainda afirma que o chefe do executivo estadual retoma as atividades da agenda institucional na próxima terça-feira, 15.

Caiado foi internado em Goiânia na última quarta-feira, 9, e transferido para o hospital paulista no mesmo dia. Ele passou por uma bateria de exames, incluindo cateterismo e angioplastia, com a implantação de um stent (prótese utilizada para evitar obstrução de vasos sanguíneos). Os médicos afirmam que ele não teve infarto.