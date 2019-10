Câncer de mama tem 95% de chances de curas quando detectado no começo 

O câncer de mama é uma doença que assusta, mas que segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, tem cura em 95% dos casos, quando detectada no começo. Por isso a importância dos exames anuais feitos pelas mulheres e a ampliação da rede de diagnóstico para a doença. Para conscientizar sobre a importância dessa postura preventiva, ao longo deste Outubro Rosa, mês de campanha contra a doença, várias ações de conscientização estão sendo realizadas em todo País.

Com o objetivo de levar esse alerta a suas colaboradoras em Goiânia, a construtora de empreendimentos residenciais MRV, realiza nesta terça-feira, à partir das 14h, uma palestra especial para as mulheres que compõem a equipe comercial da construtora nas suas oito lojas na capital e em Aparecida de Goiânia. O encontro será no auditório Edifício B&B Business – Rua Itu, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia.

Serão cerca de 50 mulheres, entre analistas, corretoras e gerentes das unidades comerciais, que participarão de um bate-papo sobre o tema com a enfermeira do Hospital do Câncer de Goiás, Nayane Ketley, sobre as formas de prevenção e combate ao câncer de mama. Durante o evento as convidadas concorrerão a brindes escolhidos especialmente para homenagear as colaboradoras.