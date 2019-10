Dra. Cristina visita Polo Tecnológico incluído no novo Plano Diretor de Goiânia

A vereadora Dra. Cristina (PSDB) visitou nesta segunda-feira, 14, o Polo Tecnológico incluído no novo Plano Diretor de Goiânia, projeto do qual é relatora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal. O Polo, localizado no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás (UFG), já tem prédios em funcionamento e aguarda oficialização para obter investimentos.

De acordo com o reitor da UFG, Edward Madureira, a região norte de Goiânia tem vocação para a tecnologia e é importante dar condições para o desenvolvimento desse setor. “O parque tecnológico já presta serviço para empresas de Goiás, temos quatro empresas residentes, além de empresas encubadas, assim como o laboratório de pesquisa farmacêutica, cujo prédio já está em fase de conclusão. O parque está em funcionamento e não tenho dúvidas de que sua consolidação será rápida”, avaliou Edward.

O senador Vandelan Cardoso, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, também visitou o Polo e destacou a importância da presença da vereadora Dra. Cristina, para garantir que a área tenha o desenvolvimento esperado em Goiânia nos próximos anos, por meio do Plano Diretor.

Segundo Dra. Cristina, a oficialização do Polo será defendida no projeto. “É fantástico isso aqui. É preciso valorizar nossos talentos, as linhas de pesquisa desenvolvidas pela Universidade. Estamos na fase final da relatoria do Plano Diretor e, para a gente, é importante ver, na prática, as propostas apresentadas e não ficar apenas no papel.” Nos próximos dias, a vereadora visitará o Polo Industrial incluído no projeto e, sem seguida, apresentará o relatório para apreciação da CCJ.