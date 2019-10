Especial para crianças reúne 20 mil pessoas no Mutirama

Uma programação bastante diversificada atraiu milhares de pessoas ao Mutirama no último fim de semana, 12 e 13, em comemoração ao dia das crianças em Goiânia. O parque, por si só, já era um grande atrativo para quase 20 mil pessoas com os brinquedos e áreas verdes para piqueniques e contemplação a natureza, mas uma feira de artigos para crianças e jovens foi montada no estacionamento, a Goiânia Kids, atraiu ainda mais gente com suas dezenas de barracas onde era possível encontrar roupas, calçados e acessórios, além de praça de alimentação com food trucks.

Numa iniciativa em parceria entre a Agência Municipal de Eventos, Turismo e Lazer (Agetul), Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e o Sindicalce (Sindicato das Indústrias de Calçados), mais de 250 expositores estiveram presentes. Ao lado, estande do Lions Clube foi montado no 10º Mutirão Nacional da Saúde, que realizou centenas de exames médicos na área de oftalmologia como testes de acuidade visual e daltonismo.

Os pacientes puderam também aferir pressão, medir glicemia, índices de colesterol, massa corporal (IMC) e da cintura abdominal. Outros cuidados com a saúde também foram disponibilizados como orientação quanto ao câncer de mama e a distribuição de materiais de higiene bucal e protetores solares.