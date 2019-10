Festival no Shopping Cerrado reúne artesanato de diferentes países

Cerca de cinco mil produtos da Indonésia, Turquia, Bolívia, Índia e Brasil poderão ser conferidos no Festival Artes do Mundo, que acontece até 31 de outubro, no Shopping Cerrado. Roupas, incensos, semijoias, essências, amuletos de olho turco, peças decorativas e máscaras tribais são alguns dos itens que podem ser adquiridos no local, por valores que vão de R$ 5 a R$ 5 mil.

A estrutura, que é sustentável e conta com mobiliários e embalagens feitas com materiais recicláveis ou de reuso, funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas, no térreo, em frente às Lojas Americanas. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.