Pista da 2ª Radial será interditada na próxima terça-feira

A partir de terça-feira, 15, a pista da 2ª Radial no sentido Terminal Isidória – BR 153 será interditada para a obra de prolongamento da Marginal Botafogo. Nessa etapa, será construído o trecho da via que vai da Avenida Jamel Cecílio à 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico.

A pista da 2ª Radial será interditada a partir da Avenida Botafogo e o bloqueio vai até a Avenida Jardim Botânico. O desvio tem início na Avenida Botafogo, que terá o sentido invertido, onde o motorista deve virar à direita; segue até a Rua Nonato Mota, onde o motorista deve fazer a conversão à esquerda e seguir até a Avenida Jardim Botânico para retomar a 2ª Radial, virando à direita.

A interdição do trecho localizado na Avenida 2ª Radial será realizada para que o Consórcio responsável pelas obras possa iniciar as obras de drenagem e substituir o bueiro existente no local e a previsão é que elas sejam concluídas em até 120 dias.