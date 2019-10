Saúde alerta sobre proliferação do Mosquito Aedes Aegypti

O período chuvoso com a combinação de altas temperaturas é receita perfeita para proliferação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na manhã desta segunda-feira (14), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) enviou alerta para que a população intensifique os cuidados em suas residências e locais de trabalho, eliminando os possíveis focos. Só neste ano, 137.790 casos de dengue foram notificados em Goiás. No mesmo período do ano passado foram registrados 92.691 casos. No Estado já foram confirmadas 58 mortes pela doença e 68 seguem sendo investigadas.

Entre outubro e maio os casos aumentam, conforme os registros dos anos anteriores, informa a SES. Marcello Rosa, coordenador de Vigilância e Controle Ambiental de Vetores, informa que pessoas devem fazer cuidados semanais nas residências. “Além dessa vigilância no dia a dia, é interessante associar com comportamentos adequados de descartar o lixo para o recolhimento por parte das prefeituras; manter caixas d’água, cisternas e fossas vedadas para evitar a entrada de insetos; lavar bebedouros de animais com água, sabão e escova; colocar areia em aparadores de vasos de plantas; manter ralos e vasos sanitários fechados; calhas e grelas sempre limpas; piscinas com tratamento adequado e quando em desuso vedadas ou vazias”, aconselha Rosa.

Ele explica que o mosquito Aedes se prolifera em qualquer época, desde que tenha água parada para colocar seus ovos e pessoas próximas para se alimentar de sangue. Porém, o que ocorre no período chuvoso é um aumento radical da infestação devido o lixo descartado inadequadamente em lotes baldios, praças, logradouros ou até mesmo nos quintais. Com as chuvas, esses recipientes acumulam água, logo em seguida os ovos eclodem e proporciona o desenvolvimento das larvas, que em menos de 10 dias se tornam mosquitos adultos.

Segundo Rosa, os cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito é descartar o lixo para a coleta adequada pelas prefeituras, evitando que a água se acumule em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, garrafas. Rosa lembra ainda que é preciso colocar areia nos vasinhos de plantas, vedar caixas d’água, tambores, latões, cisternas e desentupir calhas e grelhas para evitar que a água, tão benéfica e essencial à vida, se acumule e possa se tornar foco desse perigoso mosquito.

De acordo com o Boletim Semanal de Dengue divulgado em 10 de outubro as cidades de Goiânia (30.231), Aparecida de Goiânia (15.109) e Anápolis (12.882) concentram os maiores números de casos da doença. Os maiores coeficientes de incidência de dengue (número de casos por 100 mil habitantes), contudo, são verificados nos municípios de Turvânia, Campestre de Goiás, Caiapônia, Porteirão e Aparecida de Goiânia. Os dados correspondem à Semana Epidemiológica 40, ou seja, até 5 de setembro.