Alexandre Frota pede ajuda a Pabllo Vittar para tirar Bolsonaro do poder

Desde que saiu do PSL o ex-deputado federal, Alexandre Frota, vem criticando as ações de Jair Bolsonaro. Durante as eleições de 2018, a imagem de Frota foi associada ao presidente da república e agora – após ser expulso do partido – tem feito de tudo para desassociar a própria imagem de Bolsonaro.

No Twitter, Frota não apenas elogiou Pabllo Vittar, como disse que ela deveria unir esforços para tirar Bolsonaro do poder. Declaração veio o citar uma matéria da ISTOÉ em que a cantora pop diz sentir vergonha de ser brasileira por causa do presidente.

“Pablito Vittar tem vergonha de ser Brasileiro por causa do Bolsonaro. @pabllovittar não tenha vergonha de ser Brasileira e sim de ter o Bolsonaro como Presidente. Entre na luta para tirá-lo. Você no lugar da Damares [Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos] faria muito melhor.”