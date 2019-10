Entidades promovem o 1º Feirão do Emprego com 2 mil vagas em Aparecida de Goiânia

Uma parceria entre Fecomércio, Sesc e Senac Goiás e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia promove nesta terça-feira, 15, o 1° Feirão do Emprego no mencionado município, com a oferta de 2 mil vagas, que incluem oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. O evento acontece até as 17h, na unidade do Senac, localizada na Avenida Maria Cardoso, Setor Jardim Luz.

Aproximadamente 30 empresas colocam equipes de Recursos Humanos para receber currículos e realizar entrevistas com os interessados. As vagas estão distribuídas em várias áreas, como Jovem Aprendiz, recepcionistas, vendedor, analista financeiro sênior, analista de marketing, assistente administrativo, assistente contábil, coordenador de projetos e obras, analista de logística, vídeo mack áudio visual, motorista, mecânico de máquinas pesadas, vigilante, porteiro e outros.

“É uma parceria importante que vai beneficiar os aparecidenses, oferecendo capacitação e oportunidades de ingressar ao mercado de trabalho novamente. Inúmeras empresas realizarão coleta de currículos e entrevistas de emprego diretamente no local. Esperamos que todas as duas mil vagas sejam preenchidas”, sublinha o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB).

O Senac Goiás também ofertará algumas oficinas e palestras gratuitas com os temas: elaboração de currículo, como se portar diante de uma entrevista, processo seletivo, dinâmica de grupo e maquiagem para o trabalho.