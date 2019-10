Festival Goiânia em Cena terá nove dias de programação

Começa na próxima quarta-feira, 16, o 17º Festival Internacional de Artes Cênicas Goiânia em Cena. O evento integra as comemorações do 86º aniversário de Goiânia e se propõe a levar apresentações de teatro para vários pontos da capital.

O tema de 2019 é “[Re]existências Poéticas” e a proposta é levar aos goianienses atrações antenadas com a contemporaneidade. A diretora de eventos da Secult, Marci Dornelas, diz que a ideia é espalhar a poesia e a cultura por toda a cidade.

No total, serão nove dias de programação, com apresentações de companhias de teatro locais, nacionais e internacionais. Além das peças, o festival conta ainda com oficinas, rodas de conversas e performances.

Para participar, basta levar um livro literário e trocar por um ingresso. As trocas podem ser feitas no Goiânia Ouro (Rua 3, 1016 – St. Central, Goiânia) ou no local do evento, com uma hora de antecedência.