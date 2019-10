Ipasgo amplia atendimento e começa descentralização de serviços

Com foco na descentralização dos serviços oferecidos pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), o governador Ronaldo Caiado inaugurou no início de outubro a primeira unidade do Ipasgo Clínicas, com atendimento exclusivo para crianças e mulheres. A ampliação do serviço para o público infantil também ocorreu na unidade de emergência em Goiânia. Na área odontológica, um novo credenciado foi adicionado à rede para o atendimento de crianças com necessidades especiais. A gestão também avançou no pagamento dos prestadores de serviço.

Instalada no Setor Serra Dourada III, a clínica do Ipasgo em Aparecida de Goiânia garante o atendimento aos usuários do plano mais próximo de casa, sem a necessidade de se deslocar até a Capital. Na unidade, o público infantil conta com urgência e emergência 24 horas, com 53 profissionais da pediatria se revezando no atendimento ambulatorial e nos plantões. Para as mulheres, a assistência à saúde é prestada por três ginecologistas, um mastologista, um clínico-geral e umangiologista. Os usuários ainda têm à disposição diversos exames laboratoriais, ultra-sonografia, raio-x e mamografia.

O atendimento com qualidade e a medicina preventiva são ressaltados pelo governador Ronaldo Caiado ao promover esse novo tipo de atendimento no Ipasgo. “Esta é a política que estou empenhado dentro do meu governo. Fazer com que os casos de urgência cheguem em menor proporção e possamos atender as pessoas gradualmente, sem nenhuma turbulência, acompanhando o dia a dia da vida do paciente. Com isso, teremos melhor qualidade de vida e resultado”, afirmou.

Ampliação dos atendimentos

Desde setembro, a assistência pediátrica recebe reforço com a ampliação no número de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento Infantil, no Setor Oeste, em Goiânia. No período vespertino, três pediatras fazem o atendimento com a expansão de 50% no número de plantões. O resultado é menor tempo de espera para os 4 mil usuários que passam pelo local, que também funciona 24 horas por dia. No mesmo período quem precisa de assistência tem acesso a diversos exames laboratoriais, como hemograma, de urina, urocultura, lipidograma e raio-X. Tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia são realizados diariamente em horário comercial.

Na área odontológica infantil também houve ampliação na prestação de serviço para crianças especiais, sobretudo do espectro autista. O Instituto de Odontologia Especial (IOE) é a nova unidade credenciada ao Ipasgo. Segundo o presidente do Instituto, a clínica suprirá a demanda específica de usuários portadores de necessidades especiais, inclusive, para atendimento odontológico em âmbito hospitalar sob anestesia geral. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones 3215-3658 e 99837-1002.

Finanças

Os avanços do Ipasgo também beneficiam a rede credenciada, garantindo cada dia melhor atendimento aos usuários. No final de setembro, a rede ganhou uma boa notícia: o prazo para receber pelos atendimentos e procedimentos, realizados por pessoas físicas, foi reduzido em um mês. Agora, esses profissionais recebem em até dois meses. Antes eram três meses. Este tipo de credenciado soma cerca de 3,2 mil profissionais.

“Estamos cumprindo os compromissos feitos com a rede credenciada e usuários logo no início da gestão. Estamos organizando as contas e assim melhorando a prestação de serviços”, afirma Silvio Fernandes. Segundo o presidente, o próximo passo será a regularização do pagamento dos prestadores de serviço credenciados como pessoa jurídica, que somam cerca de 900 empresas. A previsão é que estes pagamentos também passem a ser feitos no prazo de dois meses, ainda a partir de outubro.