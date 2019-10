Teatro Goiânia recebe tributo a Pink Floyd

Um tributo dedicado às músicas mais significativas da famosa banda britânica Pink Floyd poderá ser conferido pelo público na próxima terça-feira, 15, no Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Cultura (Secult Goiás). O espetáculo será apresentado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia e faz parte da série Rock Sinfônico, com início às 20h e ingressos a R$ 10.

Segundo os organizadores do evento, a proposta do Rock Sinfônico mostra que não há barreira entre os gêneros musicais. Várias bandas de rock famosas gravaram com grandes orquestras ao redor do mundo. É um gênero muito propício ao mundo da orquestra sinfônica. Os arranjos sinfônicos foram elaborados por Sidney Ricardo e Vinícius Guimarães.

Com arranjos elaborados especialmente para esse concerto, a Orquestra será acompanhada pela Banda Crazy Diamond, composta por rockeiros da cidade. A apresentação contará com as participações especiais dos músicos Moka Nascimento (bateria) e Emídio Queiroz (guitarra), além da back vocal Gardênia Azevedo e Mylena Avien, sob o comando do regente convidado, o maestro Vinícius Guimarães.