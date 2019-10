Bolsonaro não vê justa causa para sair do PSL, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou na última terça-feira, 15, que o presidente Jair Bolsonaro não vê justa causa para saída do PSL após a operação da Polícia Federal, deflagrada durante a manhã, que teve como alvo o presidente do partido, Luciano Bivar.

“O presidente não entende como justa causa até porque isso seria antever um futuro e nenhum de nós é vidente em situações políticas”, afirmou Rêgo Barros. Segundo ele, o presidente da República não tomou conhecimento prévio da operação.

Sobre uma eventual saída de Bolsonaro do PSL, o porta-voz do governo reafirmou que o presidente analisa a sua situação no partido. “O presidente, neste momento, avalia todas as oportunidades, mas especialmente esta de deixar o partido, não me avançou nenhuma ideia”.

Questionado se o presidente Bolsonaro estaria tratando de forma diferente investigações semelhantes envolvendo o ministro do Turismo e Luciano Bivar, o porta-voz do governo disse os casos precisam ser analisados de forma distinta.

Fonte: Agência Brasil