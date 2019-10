Câmara e Prefeitura firmam convênio com empresários da 44 para melhorar segurança e atividades da região

A Câmara de Goiânia e a Prefeitura de Goiânia firmaram na última terça-feira, 15, convênio com empreendedores da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, para o aperfeiçoamento da segurança e das atividades econômicas do Polo de Moda da região. A parceria estabelece reforço do efetivo da Guarda Municipal e suporte técnico, por parte dos comerciantes, para melhoria da fiscalização.

O acordo foi assinado pelo presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo, pelo prefeito Iris Rezende, e pelo presidente da Associação dos Empresários da Rua 44, Jairo Gomes. O convênio será realizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). ,

A AER44 vai fornecer os veículos para a fiscalização das atividades comerciais da região. A Prefeitura vai reforçar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM), aprimorar a limpeza de ruas e praças e garantir que comerciantes e ambulantes exerçam suas atividades econômicas.