Divulgado a relação final de candidatos elegíveis para o Conselho Superior do MP

A comissão eleitoral do colégio de procuradores de justiça, divulgou nesta terça-feira (15), a relação de candidatos elegíveis para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). O prazo para impugnação de candidaturas, encerrou-se na segunda (14/10).

A relação final dos candidatos tem os seguintes nomes, pela ordem alfabética:

Aguinaldo Bezerra Lino Tocantins,

Eliane Ferreira Fávaro,

Leonidas Bueno Brito,

Rodolfo Pereira Lima Júnior e

Vinícius Jacarandá Maciel.

A eleição para composição do CSMP será realizada no dia 13 de dezembro, das 8 às 17 horas. A escolha dos novos membros do Conselho é feita a partir da lista com os inscritos elegíveis, depois de analisada e aprovada pela Comissão Eleitoral do Colégio. Os promotores de Justiça em exercício em todo o Estado elegem três novos membros para o Conselho. Os procuradores de Justiça, por sua vez, escolhem mais dois outros integrantes. O mandato para o CSMP é de um ano, vedada a reeleição.