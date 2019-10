Goiana lança seu primeiro livro, intitulado “Tudo sobre ela”

Buscando se comunicar com os jovens de hoje em dia, a goiana Maria Eduarda Lamonier, de 20 anos, irá lançar o seu primeiro livro intitulado “Tudo sobre ela”, que será constituído de vinte contos, com o objetivo de passar todos os turbilhões de sentimentos que o mundo jovem passa.

De acordo com Lamonier, “não trata-se de um livro auto biográfico, mas é todo em primeira pessoa. Isso trás uma aproximação do público leitor aos assuntos abordados de forma tão intimista e particular, deixando a sensação de estar falando sobre a vida de cada leitor ( jovem leitor ). Fala ainda sobre relacionamentos amorosos abusivos, mas todos com a força da superação e amadurecimento que vida vai dando”.

A escritora ainda define o livre como sendo uma leitura tanto para “elas” quanto para “eles”, que pode ser compartilhado com a família toda. “É um sonho tornando-se realidade com todo amor, apoio da família e que tem todos os ingredientes de sucesso para a vinda de muitos outros livros”.