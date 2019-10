“Não tem lado A ou lado B”, diz Bolsonaro sobre situação do PSL

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira, 16, as especulações em torno da situação do Partido Social Liberal (PSL) e de sua saída ou permanência da sigla. De acordo com Bolsonaro, o que interessa no momento é a transparência sobre as contas da sigla.

“O partido está com a oportunidade de se unir na transparência, não tem o lado A ou lado B”, disse ao deixar o Palácio da Alvorada, na manhã de hoje. “Então, vamos mostrar as contas e não ficar, como vemos notícias por aí, de expulsa de lá, tira da comissão, vai retaliar. O partido tem que fazer a coisa que tem que ser feita, normal, não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém, agora transparência faz parte, o dinheiro é público, R$ 8 milhões por mês.” afirmou o presidente.

Fonte: Agência Brasil