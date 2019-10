Pedro Scalon faz tributo ao Cazuza em Anápolis

O cantor e compositor goiano Pedro Scalon dará sequência a sua turnê Canta Cazuza – O Poeta está Vivo, e dessa vez seu show desembarca na cidade de Anápolis no auditório do Teatro Sesc, dia 25 de outubro, às 20h, com ingressos a partir de 10 reais. A apresentação visa promover a cultura brasileira em um tributo ao artista Cazuza, além de prometer uma noite inesquecível, reflexiva, contagiante, dançante e regada de muita diversão.

Serviço

Pedro Scalon: Canta Cazuza – O Poeta está Vivo

Data: 25 de outubro de 2019

Horário: às 20h

Local: Auditório do Sesc Anápolis (Avenida Santos Dumont esquina com, R. Cel. Zéca Louza, s/n – Jundiaí, Anápolis – GO, 75110-180)

Valor do ingresso: R$: 10,00 (comerciário) / R$: 15,00 (meia) / R$: 30,00 (inteira)