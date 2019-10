Saque de R$ 500 do FGTS começa na próxima sexta-feira para quem não tem conta na Caixa

Começa na próxima sexta-feira, 18, o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), limitado a R$ 500 por conta vinculada, para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal. Serão contemplados, nesse primeiro momento, os nascidos em janeiro.

O cronograma de pagamentos vai até 6 de março de 2020, com liberações semanais às sextas-feiras de acordo com o mês de nascimento. Além dos não correntistas da Caixa, têm direito ao saque do FGTS também quem não registrou pedido para depósito em conta, mas têm saldo no Fundo.

Quem tem conta poupança na Caixa recebe o dinheiro automaticamente. Se optar por não utilizar os recursos, será preciso realizar o desfazimento , ou seja, entrar em contato com o banco público e solicitar que o dinheiro volte para a conta.