10º Festival Sons de Beco será realizado no Martim Cererê

No próximo sábado e domingo, dias 19 e 20, o Centro Cultural Martim Cererê, unidade da Secretaria de Cultura de Goiás, sedia a décima edição do Festival Sons de Beco. Ao todo, 24 bandas participam do evento, apresentando uma diversidade musical que engloba desde o rock clássico e o metal, até o rap e a música eletrônica. No primeiro dia, os shows começam às 20h e no domingo, às 19h. Os ingressos avulsos custam R$ 15.

O Sons de Beco foi realizado pela primeira vez no Beco do Codorna, em 2015. Desde então, passou pelo Grande Hotel, pelo estacionamento do Mutirama e agora chega ao Martim Cererê. Os organizadores atribuem o sucesso na trajetória de realizações desse evento ao viabilização ao acesso e à difusão de produções independentes regionais. “O Sons de Beco é considerado um dos melhores festivais de música independente da cidade, por proporcionar a participação pública em manifestações culturais e aproximar o público dos produtores culturais, além de dar visibilidade aos artistas locais”, afimam.