Governo anuncia pagamento de dívida de R$ 62 milhões do Transporte Escolar

O governador Ronaldo Caiado assinou nesta quarta-feira, dia 16, na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), acordo para o pagamento de mais de R$ 62 milhões de dívidas de 2018, referentes ao Transporte Escolar, com as prefeituras goianas. A quitação será feita de forma parcelada. Com relação a 2019, o Governo de Goiás tem mantido rigorosamente em dia os repasses aos municípios dos valores destinados ao transporte dos estudantes.

A dívida total com transporte escolar deixada pela gestão anterior era de R$ 72 milhões. Parte já foi paga em fevereiro. Agora, os R$ 62 milhões restantes serão divididos em quatro parcelas. O pagamento de duas parcelas está programado para o próximo dia 21 de outubro e somam R$ 20,7 milhões. As outras duas restantes serão quitadas em 22 de novembro e 22 dezembro. Mais de 50 prefeitos compareceram ao auditório da Seduc para firmar o acordo.

A secretária de educação, (SEDUC) Fátima Gavioli, agradeceu a presença das autoridades e comemorou o acordo que quita as dívidas da educação, referentes a 2018, com as prefeituras. “Fico feliz de ver que a sociedade de Goiás está percebendo o quanto é importante ter um governo austero e sério. E o Governador tem demonstrado o quanto é fundamental ter uma boa relação com os prefeitos. A credibilidade de Caiado me permitiu conversar com as associações dos municípios durante todo esse tempo, olhando nos olhos e falando a verdade. Quando não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas quando tem, tenham certeza, a ordem de Ronaldo Caiado é pagar os prefeitos.

Haroldo Naves presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), agradeceu ao governador Ronaldo Caiado pelo pagamento da dívida e considerou o acordo um avanço em meio à crise financeira das instituições públicas. “Estamos passando por graves dificuldades financeiras e o Estado também tem as suas dificuldades. Quitou o mês de dezembro com o funcionalismo público, agora paga o transporte escolar. Já havia quitado uma parcela, agora quita as quatro parcelas até o final do ano. Então, para nós, é um avanço grande e tenho certeza que mais para frente virão outros benefícios”, pontuou.

Ronaldo Caiado fez questão de assinar o acordo de pagamento na Seduc. Esse foi seu primeiro compromisso público após passar por procedimentos médicos. “Depois do susto da semana passada, eu não poderia deixar de comparecer a uma solenidade que marca o fim de uma dívida que não corresponde à nossa gestão. Desde que assumi o Estado não atrasei nenhum dia do repasse, tanto da saúde, educação e merenda escolar”, ressaltou.

O governador explicou que recebeu o Estado com uma dívida total de R$ 250 milhões somente na Educação, e destacou o apoio que tem recebido na tarefa de reconstruir e recuperar financeiramente Goiás. “A gente tem que ter uma capacidade ímpar e quero agradecer o apoio que tive dos deputados federais, senadores, dos deputados estaduais, que nos ajudaram muito na busca de alternativas para que conseguíssemos condições de sobrevivência nesse período. Hoje estamos aqui para celebrar e dizer que antes do Natal, vamos quitar 100% da dívida com vocês”, afirmou.

Caiado ainda anunciou a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Goiânia para a entrega de ônibus escolares às prefeituras. A solenidade, anteriormente marcada para o próximo dia 21, foi adiada para 7 de novembro.