ENEM 2019 | As principais sugestões de temas da redação

Nos dias 3 e 10 de novembro, acontece a edição de 2019 do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). O primeiro dia será focado na área de humanas, com 45 questões de ciências humanas e 45 de linguagens e códigos, além da produção da Redação. No segundo dia, a prova tem como foco a área de exatas, com questões de matemática e ciências da natureza.

O tema da redação é sempre um assunto polêmico, gerando expectativas e suposições. Cícero Gomes, do departamento de Inovação Pedagógica da Evolucional, startup de educação baseada em dados e que aplica o simulado do Enem, levanta possíveis assuntos que podem ser abordados, de acordo com edições passadas e critérios para este ano.

Nos anos anteriores, a presença de assuntos relacionados a minorias sociais, como imigração, crianças, mulheres vítimas de violência, minorias religiosas e surdos causou impactos tanto positivos como negativos, sendo alvo de críticas de autoridades ligadas à educação, por causar possíveis discussões ideológicas. Então, temas ligados a visões progressistas (direitos LGBT+, preservação ambiental, cotas, terras indígenas) têm menor probabilidade de aparecer este ano, conforme sugestão do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

A prova de 2018, com o tema “manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet” trouxe uma proposta diferente, o que pode indicar uma mudança de direção dos assuntos políticos-sociais. Ainda assim, é previsível que o ENEM traga um tema relacionado a problemas atuais do Brasil. Alguns assuntos prováveis, segundo o especialista, são:

– Mobilidade urbana nas cidades brasileiras

– Jovem, educação e mercado de trabalho

– As novas profissões do século XXI

– Desafios do combate à violência

– Meios de evitar a evasão escolar

– Controle da circulação de informações na internet

– A importância do letramento digital

– Combate à depressão na sociedade brasileira

A redação representa até mil pontos na prova. Portanto, o importante é se manter atualizado, visto que, independente do tema, o candidato será convidado a discutir um assunto abordado pela mídia. Editoriais, reportagens e artigos de opinião são importantes ferramentas para a produção de uma boa argumentação.