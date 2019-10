Governo troca presidência do Incra

A exoneração de João Carlos de Jesus Corrêa da presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quinta-feira, 17. No lugar dele, foi nomeado para o cargo Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho.

O novo presidente, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho, havia sido nomeado em 31 de julho para o cargo de assessor especial do gabinete do ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O nome dele também aparece na lista de integrantes de associações de pecuaristas criadores de gado das raças zebu, como a guzerá. Em 2014, ele integrava a chapa que venceu para comandar a Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil (ACGB). Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho tinha o cargo de diretor-técnico.

Filho foi, ainda, conselheiro consultivo representante do Rio Grande do Norte da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), integrando equipe com mandato de 2013 a 2016.

O Incra é responsável por executar a reforma agrária e o ordenamento fundiário nacional. Desde o início do governo Bolsonaro, o órgão é subordinado ao Ministério da Agricultura. Antes, o instituto era vinculado à Casa Civil.