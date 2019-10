Deputado Wagner Camargo Neto homenageia profissionais de destaque

Por iniciativa do deputado Wagner Camargo Neto (Pros), a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) realizou sessão especial para a entrega do Certificado de Honra ao Mérito Legislativo a profissionais de destaque, pelos relevantes serviços prestados a Goiás, em sua área de atuação. A solenidade teve lugar no plenário Getulino Artiaga.

Receberam a honraria do Poder Legislativo estadual profissionais das seguintes áreas de atuação: advocacia, engenharia civil e agronômica, veterinária, empreendedorismo, social e voluntariado.

O deputado Wagner Neto (Pros) abriu os discursos da tribuna, destacando sua felicidade em homenagear homens e mulheres que marcaram e continuam marcando as páginas da história de Goiás, com uma honraria de extrema importância e respeito para aqueles que, dentre centenas de currículos, tiveram seus nomes selecionados.

“Aqui estão sendo homenageados advogados, engenheiros civis e agrônomos, veterinários, empreendedores, pessoas que realizam ação social e que fazem trabalho voluntário. Vocês são profissionais de destaque, qualificados e competentes. Trabalham todos os dias, arduamente, para conquistar o espaço de vocês no mercado. Merecem todo o nosso reconhecimento”, enfatizou o deputado.

Wagner Neto aproveitou ainda para ler um breve currículo dos homenageados presentes, destacando os pontos altos de suas carreiras. “Por fim, agradeço a todos pela presença, ressaltando aos familiares e convidados aqui presentes que tenham orgulho desses profissionais. Todos merecem este reconhecimento”, finalizou.

Agradecimento

A advogada Suellen Aparecida Morais falou da tribuna em nome dos homenageados, mencionando seu orgulho em ser de Itapuranga, cidade do deputado Wagner Neto (Pros), que é autor da propositura e conterrâneo a quem ela agradeceu.

“Estamos honrados em recebermos essa homenagem, representando a nossa categoria. Nossos sinceros agradecimentos por essa sessão especial, vamos sair daqui, hoje, com o coração cheio de alegria, carinho e reconhecimento. Muito obrigada, deputado”, concluiu.

Mesa da solenidade

Compuseram a mesa diretiva, além do deputado que presidiu a sessão: o chefe de gabinete de Gestão da Governadoria, Lívio Luciano, representeando o governador Ronaldo Caiado (DEM); o juiz corregedor de Goiânia, Algomiro Carvalho Neto; o representante do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Daniel Goulart; a presidente do Ceasa Goiás, Vanusa Valadares; o presidente da Emater, Pedro Leonardo de Paula Rezende; o representante do Comando Geral da Polícia Militar, tenente-coronel Giovani Rosa da Silva; o presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado, Gerson Tertuliano; o presidente do Sinduscon, Eduardo Bilemjian Filho; a presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado, Maria Clara Carvalho. E ainda, o presidente de Relações Externas do Crer/HDS/Hugol, Fause Musse.