Paulo Magalhães realizará audiência para discutir construções de prédios próximas à nascentes e áreas verdes

O vereador Paulo Magalhães (PSD) irá realizar nesta quinta-feira, 17,uma audiência pública com técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) para discutir uma proposta de emenda, de sua autoria, ao novo Plano Diretor de Goiânia. A reunião irá ocorrer às 14h, na sala de reuniões das comissões, na Câmara Municipal de Goiânia.

A proposta de emenda do vereador Paulo Magalhães visa proibir a construção de edificações a um raio de 500 metros de entorno de áreas de preservação permanentes (APPs), nascentes, córregos, ribeirões e rios. “O objetivo de discutir com os técnicos é aprimorar a nossa emenda por meio do estudo hidrogeológico, a lei de drenagem e a proibição do rebaixamento do lençol freático. Não podemos permitir que os empresários do setor imobiliário da nossa cidade continuem destruindo o meio ambiente”, pontuou.

De acordo com o parlamentar, como exemplo do Parque Flamboyant, em que o impacto ambiental foi imenso, o intuito com a emenda é evitar que o mesmo aconteça em outras regiões da cidade. “É inadmissível aquela quantidade de prédios com fundações profundas tão próximas ao curso d´água, por isso, o lago do parque está secando. Se não cuidarmos, não teremos água em futuro bem próximo”, destacou.